Uruguay vs. Paraguay se miden EN VIVO y ONLINE este lunes 28 de junio por la jornada 5 del Grupo A de la Copa América 2021. Sigue las incidencias del duelo desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora uruguaya y paraguaya). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ya clasificadas a cuartos de final de la Copa América, Uruguay y Paraguay definirán en qué posición terminarán la fase de grupos, en la que Bolivia es la eliminada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nilton Santos.

Uruguay vs. Paraguay: horarios del partido y canales

México - 7:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 8:00 p.m. - DirecTV Sports y Tigo Sports

Venezuela - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 9:00 p.m. - DirecTV Sports y TyC Sports

Uruguay - 9:00 p.m. - DirecTV Sports y TeleDoce

Brasil - 9:00 p.m. - Fox Sports 1

España - 2:00 a.m. (martes 29 de junio)

Ambas selecciones lucharán por escalar posiciones en una tabla que es liderada por la Argentina de Lionel Messi, con siete unidades.

Segundo con seis puntos, Paraguay sabe que sumando mantendrá esa ubicación y hasta podría trepar a la cima. Uruguay, por su parte, tiene claro que debe evitar la derrota para no cruzarse con Brasil en el primer juego de la ronda de eliminación.

Con tres partidos disputados, la ‘Celeste’ es cuarta con cuatro enteros, uno menos que Chile, que tendrá libre la última jornada.

Luego de conseguir frente a Bolivia su primera victoria, es probable que el seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, repita el sistema que utilizó con cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos atacantes.

Sin embargo, aún hay algunas dudas sobre quiénes serán los futbolistas que el entrenador pondrá desde el comienzo.

Habrá que esperar hasta poco antes del partido para conocer un equipo titular en el que seguramente Nahitan Nández vuelva a jugar como lateral derecho y en el que podría haber alguna sorpresa como la inclusión del joven Facundo Torres.

Del otro lado, el seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, probablemente apostará por un once similar al que utilizó en la victoria por 2-0 frente a Chile.

En este, Miguel Almirón repetirá como titular en una delantera en la que podría estar acompañado por Carlos González o por Gabriel Ávalos.

Mientras tanto, la defensa estará liderada por el capitán, Gustavo Gómez, que milita en el Palmeiras brasileño, quien acumula una tarjeta amarilla.

Uruguay vs. Paraguay: probables alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, José María Giménez, DIego Godín, Matías Viña, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Washington Tabárez.

Paraguay: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez, Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Santiago Arzamendia, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. DT: Eduardo Berizzo.

Con información de EFE.

