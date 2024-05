Este jueves 9 de mayo del 2024, el estadio Monumental David Arellano de Santiago acogerá un enfrentamiento entre Colo Colo vs. Fluminense, por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Ambas escuadras buscarán sumar pensando en alcanzar el liderato de su zona. Dada la trascendencia de este choque, es esencial conocer detalles como la hora de inicio, opciones de transmisión en TV y cómo llegan ambos conjuntos. Todos los detalles del encuentro, en los siguientes párrafos.

Colo Colo busca cerrar con éxito su participación en casa en la fase de grupos de la Libertadores. En este último duelo en el Monumental, el Cacique enfrenta al Flu, con altas expectativas de terminar en la cima del grupo. Además, este encuentro tiene tintes de revancha para el conjunto comandado por el DT Jorge Almirón, tras su derrota 2-1 ante el mismo rival en Brasil durante la segunda fecha.

A pesar de la importancia del encuentro, el Albo se verá obligado a jugar sin varios de sus titulares habituales. Arturo Vidal y Leonardo Gil cumplirán una suspensión, mientras que las lesiones de Guillermo Paiva, Gonzalo Castellani y Pablo Parra han mermado aún más la plantilla. Esto llevará al estratega a configurar un once inicial inusual para el cotejo.

En la vereda del frente, Fluminense afronta la disputa con el desafío de tomar el liderato de la zona, además de mantener su racha de 11 duelos sin derrotas en competiciones continentales. Esta serie invicta se remonta al 7 de junio de 2023, cuando cayeron contra River Plate de Argentina durante la fase de grupos del certamen continental en mención del 2023.

Sin embargo, el Tricolor no arriba a Chile en su mejor forma. Hasta ahora en la Libertadores, su única victoria fue un estrecho 2-1 contra Colo Colo en casa, complementada con empates contra Alianza Lima (1-1) y Cerro Porteño (0-0). En el Campeonato Brasileño, el representante de Río de Janeiro se encuentra en la zona de descenso, ocupando el puesto 16 con solo cinco puntos tras cinco fechas. Por lo que les urge el triunfo.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Fluminense?

Colo Colo vs. Fluminense se jugará en el Estadio Maracaná el martes 9 de abril. El partido comenzará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:00 p.m. Por otro lado, en Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Colo Colo vs. Fluminense?

La transmisión del Colo Colo vs. Fluminense se podrá ver por las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)