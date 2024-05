Liga de Quito volvió a carecer de eficacia frente al arco en su enfrentamiento contra Junior en la Copa Libertadores, un partido que tuvo lugar este martes correspondiente a la quinta jornada del Grupo D. Los ‘Merengues’ fallaron múltiples oportunidades de gol, mientras que los de Barranquilla capitalizaron su único ataque del encuentro para llevarse el triunfo por 1-0. De esta manera, el cuadro ecuatoriano se ubica en el último lugar de su zona con cuatro puntos. En este ambiente tenso, los aficionados de LDU expresaron su frustración y evocaron a Paolo Guerrero, quien tuvo una campaña destacada en 2023 con los ‘Universitarios’.

Son días sombríos para el ‘Rey de Copas de Ecuador’. Aunque ocupa el tercer puesto en la Liga Pro, con un juego menos y tres enteros detrás de Independiente del Valle, que lidera con 28 unidades, el conjunto ‘Albo’ no está teniendo una buena racha en la competencia continental más importante. Una victoria en el juego entre Universitario de Deportes y Botafogo este jueves dejaría a los quiteños fuera del torneo.

La falta de precisión frente al arco definió el rendimiento de los dirigidos de Josep Alcácer en su disputa contra el ‘Tiburón’. A pesar de los 26 remates registrados, ninguno encontró la red. Esta ineficacia provocó críticas de los hinchas hacia el desempeño ofensivo y no han dejado de evocar a Guerrero. El peruano, que abandonó el club a finales del año pasado tras obtener la liga ecuatoriana y la Sudamericana, sigue siendo una referencia constante para los seguidores.

Tras la partida de Paolo y del técnico Zubeldía, debido a la falta de acuerdos en un contexto de inestabilidad directiva en LDU, la institución incorporó a los delanteros Michael Estrada, Miguel Parrales, Jean Hurtado y Álex Arce para llenar el vacío dejado por el actual ariete de la UCV. No obstante, según los fanáticos, ninguno de estos jugadores ha logrado sustituir de manera adecuada al 'Depredador'.





Hinchas de LDU claman por Paolo Guerrero tras desastroso paso en la Copa Libertadores

Después de la derrota de Liga de Quito contra Junior, los partidarios del ‘Rey’ expresaron su descontento en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Muchos coincidieron en que los recientes fichajes ofensivos no han estado a la altura, especialmente al ser comparados con el peruano. Un comentario decía: “En LDU hablan tanto de Arce y, hasta ahora, no da nada en la Copa Libertadores. Licúas al paraguayo con Jean Hurtado y no te da un Paolo Guerrero”.

Otras apreciaciones son más críticas como “La salida de Zubeldía y Guerrero destruyó a LDU” o “En muchos años, Isaac Álvarez es la peor persona que ha pasado por Liga. Dejas ir a un DT y a Guerrero, y traes a un pasante y a Estrada. ¡Qué impotencia!”. Además, otros simpatizantes expresan su desilusión: “Estrada debe irse a Emelec o Barcelona SC, a ver si así descienden esos equipos. Es una vergüenza que hayan dejado ir a Paolo Guerrero”.

La situación de Paolo Guerrero en César Vallejo

Paolo Guerrero no ha logrado mantener la regularidad deseada en su desempeño con César Vallejo y se encuentra actualmente fuera de duelo debido a un desgarro muscular. Según el informe médico más reciente de la UCV, fechado el 3 de mayo, se estima que el jugador necesitará alrededor de dos semanas y media para recuperarse. De momento, en la temporada, el ‘Depredador’ ha participado en 11 partidos, marcando 4 goles y proporcionando una asistencia.

César Vallejo: lo que se le viene

César Vallejo se enfrentarán con Always Ready por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en compromiso programado para el miércoles 15 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario peruano). Es preciso señalar que la UCV ya se encuentra eliminado de este certamen. Posteriormente, jugará contra Carlos Mannucci el domingo 19 de mayo, a partir de las 6:00 de la tarde, por la fecha 16 de la Liga 1. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Mansiche de Trujillo.

Paolo Guerrero es el actual jugador de César Vallejo de la Liga 1





