¡Siguen las emociones! Este martes 7 de mayo, presenciaremos un emocionante compromiso entre Nacional vs. River Plate, correspondiente a la jornada 4 de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo en el emblemático Estadio Gran Parque Central. Esta disputa será clave para los locales, que actualmente se encuentran en el segundo puesto y buscan alcanzar a los ‘Millonarios’, líderes del Grupo H. La disputa comenzará a partir de las 7:00 p.m. (hora de Perú y dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido de forma gratuita por ESPN, STAR Plus y FOX Sports para América Latina. ¡No te lo puedes perder!

River Plate es uno de los candidatos a ganar esta Copa Libertadores y Demichelis tiene la obligación de pelear por el título en esta campaña. Para ello, los millonarios tienen que pasar pruebas de fuego en la fase de grupo y posteriormente en las fases finales. Esta vez les toca enfrentar a Nacional de Uruguay, el segundo mejor equipo del grupo H que persigue al equipo argentino desde cerca. Para que no haya inconvenientes en la clasificación, lo único que le sirve a River es ganar.

Y es que los millonarios no sólo son candidatos a ganar la Libertadores, sino que son claros favoritos para llevarse los tres puntos en este encuentro. La plantilla del conjunto visitante es sumamente superior que la de los charrúas. Tanto así que, en el duelo de ida, River derrotó al Decano 2-0 en el estadio Monumental de Argentina. Esta superioridad no sólo se ve reflejada en los resultados, sino que el juego de Martín Demichelis es más efectivo, hasta el momento, que el de Recoba.

Por su parte, el conjunto de Álvaro Recoba pasa por un buen momento en la Libertadores. Ocupa el segundo lugar del grupo con seis unidades gracias a las victorias ante Libertad y Deportivo Táchira. A su vez, marcha en la segunda posición del campeonato local uruguayo con 25 puntos, detrás de Peñarol que lleva 29.

Nacional no se queda atrás con respecto a su poderío ofensivo. Los charrúas llegan a este compromiso con 24 dianas marcadas en 11 fechas del campeonato local, donde son segundos de liga. A su vez. en la Libertadores también tienen eficacia con cuatro tantos a favor y tres en contra. Esos tres goles encajados de Nacional llegaron por las falencias en la zaga que tiene el equipo, sobre todo en los minutos de inicio de los partidos. Algo que River sabe aprovechar muy bien.

¿A qué hora juegan Nacional vs. River?

El martes 7 de mayo se llevará a cabo el partido entre Nacional de Uruguay y River Plate por la Copa Libertadores. Si no quieres perderte este enfrentamiento y no estás seguro de la hora de inicio, te compartimos los horarios, aunque es importante tener en cuenta que pueden variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 7:00 p.m., mientras que en Chile y Paraguay será a las 8:00 p.m. En Argentina y Uruguay, en cambio, el encuentro iniciará a las 9:00 p.m. Recuerda que en Depor podrás encontrar toda la información relevante sobre este partido y otros más.

¿En qué canal ver Nacional vs. River?

Si estás interesado en ver el enfrentamiento entre Nacional vs. River correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024, te proporcionamos información sobre los canales oficiales que transmitirán este emocionante partido. Podrás disfrutar del encuentro EN VIVO y de forma GRATUITA a través de ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Pluto TV y Telefe para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Dónde juegan Nacional vs. River?

