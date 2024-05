River Plate se medirá contra Libertad en la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Este crucial encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental, este martes 14 de mayo, a las 7:30 p.m. hora de Perú, 8:30 p.m. hora de Paraguay y 9:30 p.m. hora de Argentina. Bajo la dirección de Martín Demichelis, el ‘Millonario’ buscará una victoria decisiva para reafirmar su posición de líder, mientras que el cuadro guaraní enfrenta la presión de ganar para mantenerse en la lucha por el segundo lugar. A continuación, encontrarás los horarios completos y detalles del cotejo, además de información sobre los canales de televisión que lo transmitirán.

River llega a la cima del grupo H con 10 puntos, buscando superar la decepción que le causó su último enfrentamiento contra su perseguidor más cercano, Nacional de Uruguay, quien tiene 7 puntos. En ese encuentro en Montevideo, los Albos lograron igualar 2-2 después de que el Millonario inicialmente se pusiera 2-0 arriba.

Después de su eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga a manos de su eterno rival, Boca Juniors, la escuadra de Núñez comenzó su andadura en el Torneo Liga Profesional, la competencia de la segunda mitad del año, este fin de semana. Iniciaron con el pie derecho, aplastando a Central Córdoba por 3-0, lo que los coloca en la cima de la tabla.

Ante un Estadio Monumental que se anticipa lleno, se prevé que Demichelis ponga al colombiano Miguel Ángel Borja al frente del ataque, acompañado por Facundo Colidio, quien marcó dos goles el fin de semana pasado. Por su parte, Esequiel Barco, tras contribuir decisivamente en la última goleada, competirá por un lugar en el once inicial con Claudio ‘Diablito’ Echeverri.

En tanto, Libertad llega a Buenos Aires dispuesto a darlo todo, pues sus escasos cuatro puntos hacen crítica su situación para seguir compitiendo en el principal torneo de clubes del continente. Un triunfo es crucial para mantener sus esperanzas en una zona donde Deportivo Táchira, con apenas un punto, ya está fuera de contienda.

‘El Gumarelo’ llega a Buenos Aires como el puntero del balompié paraguayo, con una ventaja de dos puntos sobre Cerro Porteño, después de una contundente victoria 4-1 sobre Sol de América en su último juego. Se presentan descansados, habiendo disputado su anterior encuentro el viernes y reservado a algunos de sus principales jugadores, todo en anticipación a este enfrentamiento clave.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Libertad?

River Plate vs. Libertad se jugará en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires) el martes 14 de mayo. El encuentro iniciará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 p.m.

¿En qué canales TV ver River Plate vs. Libertad?

River Plate vs. Libertad estará disponible para ver en ESPN, FOX Sports, Pluto TV y STAR Plus y Telefé en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.





