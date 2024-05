No te lo pierdas. Este miércoles 8 de mayo, Talleres y Barcelona SC se ven las caras por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El compromiso será en el Estadio Mario Alberto Kempes, que se sitúa en la ciudad de Córdoba, Argentina. A continuación, te contamos a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver este esperado encuentro. Ambos están en busca de la clasificación a los octavos de final.

El conjunto cordobés lidera el Grupo B con 7 puntos, uno más que el Sao Paulo brasileño y cinco más que su rival de Guayaquil, mientras que el Cobresal chileno cierra la tabla, con un solo punto. Los de Walter Ribonetto, que quedaron fuera de la pugna por el título de la Copa de la Liga argentina -finalmente conquistada por Estudiantes de La Plata-, son conscientes de que cuentan con viento a favor frente a un rival que, sí o sí, llegará a Córdoba desesperado por sumar algún punto.

“Vamos a hacer lo nuestro: ser intensos y agresivos”, anunció el técnico, que contará con todo su plantel, excepto Matías Gómez, quien se recupera de una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha. El conjunto albiazul y el azulgrana empataron 2-2 en el encuentro disputado en Guayaquil, correspondiente a la segunda fecha del grupo.

Por su parte, el equipo ecuatoriano viene de vencer 3-1 a Delfín en su más reciente encuentro de la Liga de su país y llega a Argentina necesitado de puntos. Bajo la dirección de Ariel Holan, quien afrontará su tercer encuentro en el banquillo, Barcelona ha sumado de a tres puntos y aspira a seguir esa racha a partir de la decidida vocación ofensiva planteada desde su llegada por el extécnico del Independiente argentino, del chileno Universidad Católica y del brasileño Santos.

Holan compareció en 2022 por última vez en una Copa Libertadores, como entrenador de la Universidad Católica y su rival fue precisamente Talleres. Barcelona viajó con 25 jugadores, entre los que se incluye a Francisco Fydriszewski, ya recuperado de una reciente dolencia.





¿A qué hora juegan Talleres vs Barcelona SC?

Talleres vs Barcelona SC se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes el miércoles 8 de mayo. El partido comenzará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Talleres vs Barcelona SC?

Talleres vs Barcelona SC estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. En Argentina, se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor.com tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





