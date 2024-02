Águilas Doradas vs. Bragantino se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 20 de febrero en la fase 2 de la Copa Libertadores 2024, que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El partido, crucial para el ‘Equipo Dorado’ en su búsqueda por avanzar en el torneo, comenzará a las 7:30 de la noche (hora de Colombia y Perú). La transmisión estará disponible GRATIS a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Águilas Doradas vs. Bragantino por la Copa Libertadores. (Vídeo: @AguilasDoradas).





Águilas Doradas vs. Bragantino: posibles alineaciones

Águilas Doradas: J. Contreras; M. Puerta, J. Cuenú, V. Moreno, J. Varela, J. Garavito; F. Pardo, Y. Góez, G. Celis, J. Caballero; J. Ramos.

J. Contreras; M. Puerta, J. Cuenú, V. Moreno, J. Varela, J. Garavito; F. Pardo, Y. Góez, G. Celis, J. Caballero; J. Ramos. Bragantino: Lucao; J. Hurtado, Douglas Mendes, L. Realpe, G. Lopes de Almeida; Gustavinho, Matheus Fernandes, Lincoln; I. Laquintana, T. Borbas y H. Mosquera.