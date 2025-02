La histórica caída de Boca Juniors en La Bombonera, a manos de Alianza Lima, sigue sacudiendo el mundo del fútbol. Como era de esperarse, Sebastián ‘‘Pollo’’ Vignolo no se quedó callado y, fiel a su estilo, lanzó una durísima editorial en ESPN donde puso en la mira el rendimiento del equipo y las decisiones que marcaron su eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Sus declaraciones han encendido el debate entre hinchas y expertos, cuestionando no solo el planteamiento del técnico Fernando Gago, sino también la actitud de los jugadores en un partido que quedará en la memoria de los hinchas ‘Xeneizes’ por mucho tiempo.

‘’Boca cumple en breve 120 años de historia. En esos 120 años de historia que tiene Boca, ningún nombre fue más importante que el club y han pasado leyendas. Boca es grande por gente, por su público, por su esencia, por sus orígenes, por sus raíces. Boca es grande desde que nació. Con esto quiero decir que esta frustración, esta desilusión, este Boca no jugando por segundo año consecutivo la Libertadores, es un mazazo‘’, empezó diciendo el periodista.

Asimismo, resaltó la entrega de los hinchas de Boca, quienes siempre alentaron al equipo en La Bombonera, a pesar de que los jugadores no fueron capaces de retribuir ese apoyo. Por otro lado, señaló que los problemas que llevaron al conjunto ‘Xeneize’ a esta instancia son más grandes, además de cuestionar algunas decisiones que se tomaron, como el cambio Agustín Marchesín sobre el final del encuentro o que Alan Velasco sea el último quinto pateador de los penales.

“A Boca se le terminó el año en febrero, salvo que juegue el Mundial de Clubes y le gane 5-0 al Real Madrid. Yo no entiendo muchas cosas que pasaron anoche, no le encuentro explicación, Boca no pudo resolver un partido que tenía resuelto desde el principio. Cavani erra un gol que no puede errar. El arquero, cuando hay penales, Marchesin sostuvo la serie y, de momento, desesperado, pide el cambio. Algo raro, es insólito’’, agregó el ‘’Pollo’’ Vignolo.

Finalmente, el conductor de ESPN cerró su editorial con un fuerte mensaje que seguramente llegará al corazón de los hinchas ‘Xeneizes’: ‘‘Encontrará la gente nuevas energías. Irá la gente a expresarse, es normal. Para Boca era una obsesión ganar la Copa Libertadores, ahora se transformó es una obsesión jugarla. Cada vez la vara está más baja”, sentenció Vignolo, visiblemente preocupado por el presente del equipo argentino y la desilusión de sus fanáticos.

Resumen del Boca vs. Alianza Lima

Alianza Lima perdió por 2-1 en los 90 minutos este martes, pero eliminó a Boca Juniors al derrotarlo en la tanda de penales por 5-4, resultado que le permitió clasificarse, en La Bombonera, a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Deportes Iquique de Chile, que eliminó a Santa Fe de Colombia.

Alianza consiguió un logro que no había obtenido antes ningún equipo peruano en la Libertadores: dejar fuera a Boca en una eliminatoria. El partido en el tiempo reglamentario terminó con victoria 2-1 del local con los goles de Miguel Trauco, en contra, y Kevin Zenón, mientras que Hernán Barcos convirtió para la visita.

Así, tras el 1-0 obtenido en la ida por parte de Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), la serie quedó empatada 2-2 en el global y en penales, luego de nueve convertidos, el portero Guillermo Viscarra se transformó en el gran héroe del cuadro de La Victoria tras contener el remate de Alan Velasco.

Ahora, pensando en la Fase 3, Alianza Lima se medirá contra Deportes Iquique que, de visitante en Bogotá, eliminó -también por penales- a Independiente Santa Fe para mantenerse con vida en la Libertadores. La llave de ida se jugará en el Estadio Tierra de Campeones, mientras que la vuelta se llevará a cabo en Matute.

Alianza Lima clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras eliminar a Boca Juniors. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la página de Depor.





TE PUEDE INTERESAR