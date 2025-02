¡Horarios confirmados! La Conmebol dio a conocer la fecha y horarios de los partidos de Alianza Lima y Melgar por la Copa Libertadores 2025. Como se recuerda, ambos equipos lograron sus respectivas clasificaciones a la Fase 3 del torneo continental. Los íntimos enfrentarán a Deportes Iquique de Chile, mientras que los arequipeños harán lo propio con Cerro Porteño de Paraguay. A continuación te damos todos los detalles de los cruces.

Alianza dio la sorpresa en La Bombonera y eliminó a Boca Juniors para rubricar su clasificación a la Fase 3 de la Copa. Después del 1-0 conseguido en la ida, los ‘Blanquiazules’ se las arreglaron como visitantes en Argentina y lograron vencer por penales a los ‘Xeneizes’, luego de que estos igualaran la serie con un 2-2 en el global para pasar a la siguiente ronda del certamen continental.

El próxima rival será Deportes Iquique de Chile. Y ya se conocen los horarios. Los dirigodos por Néstor Gorosito disputarán el partido de ida el martes 4 de marzo de 2025 en el estadio Tierra de Campeones de la ciudad de Iquique, que tiene capacidad para poco más de 13 mil espectadores. El encuentro se jugará a las 5 de la tarde (hora peruana, dos horas más en Chile).

El cotejo de vuelta será el martes 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza ha sabido mantener su invicto en esta Copa. Y es que los victorianos derrotaron por 3-1 a Nacional de Paraguay en la Fase 1 y 1-0 a Boca Juniors por la Fase 2. El choque también será a las 5 de la tarde (hora peruana).

Alianza Lima logró la hazaña en La Bombonera: eliminó a Boca Juniors.

Melgar vs. Cerro Porteño: horarios

Melgar no la tiene nada fácil. Después de dejar en el camino a Deportes Tolima tras derrotarlo por 1-0 en ambos partidos (tanto en la ida disputado en Colombia y la vuelta en Arequipa), el conjunto ‘Dominó' ahora se verá las caras con Cerro Porteño de Paraguay que no tuvo problemas en vencer por 7-1 en el global a Monagas de Venezuela.

El cuadro arequipeño empezará la serie de local en el estadio Monumental de la UNSA el miércoles 5 de marzo a las 5 de la tarde (hora peruana), mientras que la vuelta se jugará el miércoles 12 de marzo en el estadio la Nueva Olla de Asunción a las 5 de la tarde (hora peruana, dos horas más en Paraguay).

Canales para el Alianza Lima vs. Iquique y Melgar vs. Cerro Porteño

El Alianza Lima vs. Deportes Iquique, a jugarse el martes 4 de marzo a partir de las 5:00 p.m., será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus, Movistar Play, DGO. Asimismo, en Chile será transmitido por Chilevisión.

Por su parte, el Melgar vs. Cerro Porteño, a jugarse el miércoles 5 de marzo a partir de las 5:00 p.m., se transmitirá también a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus, Movistar Play, DGO.

TE PUEDE INTERESAR