La Conmebol dio a conocer las ternas arbitrales para los partidos de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en donde Alianza Lima y FBC Melgar buscarán dar un paso adelante en busca de la clasificación a la fase de grupos. Deportes Iquique de Chile y Cerro Porteño de Paraguay serán los rivales en esta instancia de los aliancistas y los mistianos, respectivamente.

Para el duelo entre Deportes Iquique y Alianza Lima, el árbitro principal será el brasileño Flavio de Souza, y los asistentes serán Guilherme Dias y Neuza Back, mientras en el VAR estará liderado por el también brasileño Rodolpho Toski.

Dicho partido está programada para este martes 4 de marzo, desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Tierra de Campeones de Chile. La vuelta será siete días después en el estadio de Matute, que será una ‘Caldera’ en busca del acceso a la etapa de grupos.

Mientras que para el choque entre FBC Melgar y Cerro Porteño, el designado fue el árbitro chileno Piero Maza, junto a sus asistentes Claudio Urrutia y Juan Serrano, y Juan Lara en el VAR. Como dato curioso, Piero Maza dirigió dos veces a Alianza Lima en esta edición de la Copa Libertadores: en Matute ante Nacional de Paraguay y en La Bombonera ante Boca Juniors, en la heroica clasificación por penales de los aliancistas.

Cabe recordar que el partido entre el ‘Dominó' y el cuadro paraguayo se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo, desde las 5:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA. La vuelta será en Asunción, donde los arequipeños esperan consumar su pase a la fase de grupos.

Alianza Lima saldrá motivado luego de eliminar a Boca Juniors.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Iquique?

El compromiso de ida entre Alianza Lima vs. Iquique está programado para el martes 4 de marzo. De acuerdo con la programación oficial, el partido se jugará a las 5:00 p.m., en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m. En lo que respecta a la vuelta, ambos equipos volverá a verse las caras el 12 de marzo, en el mismo horario.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Iquique?

El partido entre Alianza Lima vs. Iquique contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus. En Chile, por su parte, Chilevisión tendrá los derechos para pasar el duelo por señal abierta. Asimismo, te recordamos que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor. ¿Te lo piensas perder?

FBC Melgar viene de vencer 1-0 a Deportes Tolima en el estadio de la Unsa, en Arequipa. Foto: GEC.

¿A qué hora inicia Melgar vs. Cerro Porteño?

Melgar empezará la serie de local en el estadio Monumental de la UNSA el miércoles 5 de marzo a las 5 de la tarde (hora peruana), mientras que la vuelta se jugará el miércoles 12 de marzo en el estadio la Nueva Olla de Asunción a las 5 de la tarde (hora peruana, dos horas más en Paraguay). Es necesario resaltar que puedes seguir el encuentro minuto a minuto, todas las incidencias, a través de Depor.pe.

¿En qué canales TV ver Melgar vs. Cerro Porteño?

Por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, el Melgar vs. Cerro Porteño será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus, Movistar Play, DGO.





