En el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro, Argentinos Juniors y Fluminense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. El choque, que será clave para ambas escuadras, arrancará a la 5:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador (dos horas más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

La batalla de Buenos Aires de la semana pasada, en el choque de ida, se saldó con un empate 1-1 que favorece a los brasileños, más la circunstancia de la expulsión del portero Martín Arias y la grave lesión del defensa Luciano Sánchez, ante una dura entrada de Marcelo, que también vio la roja.

El cuadro argentino tendrá, además, otras dos bajas sensibles, la del delantero Gabriel Ávalos, autor del gol del partido de ida, y la del defensa Miguel Torrén. Ambos están lesionados y no podrán entrar en el once, pero han viajado a Río de Janeiro para apoyar a sus compañeros en una eliminatoria que deciden de visita.

Por su parte, el Fluminense, en casa en la Libertadores, solo ha dejado escapar un empate ante el Sporting Cristal, cuando el Flu ya estaban clasificados para los octavos de final. Ahora llegan a la pugna decisiva con la moral por las nubes, después de haber derrotado el pasado sábado por 2-1 al Palmeiras en la liga.

Ese resultado ha catapultado al Tricolor a la tercera casilla del campeonato brasileño, ahora empatado con el Flamengo, segundo, y con derecho a competir por el liderato, una posición que hasta ahora está copada por el Botafogo. Tras este último juego de liga, Felipe Melo dijo que la victoria les da ánimo para enfrentar a los argentinos.

Argentinos vs. Fluminense: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Paraguay: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

Argentinos vs. Fluminense: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Argentinos vs. Fluminense a través de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Libertadores.

Argentinos vs. Fluminense: ¿dónde se jugará el partido?

