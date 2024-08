Atlético Mineiro vs San Lorenzo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 20 de agosto por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2024, en un partido que se llevará a cabo en el Arena MRV de Belo Horizonte. El partido está programado para las 7 y 30 de la noche (hora peruana, dos más en Argentina y Brasil) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Atlético Mineiro vs San Lorenzo: previa del partido por Copa Sudamericana. (Video: Atlético)