Aucas vs. Nacional EN VIVO: a qué hora y dónde ver vía ESPN y Fútbol Libre TV

Aucas vs. Nacional (Paraguay) se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 8 de febrero por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la localidad de Quito. El partido está programado para las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana, peruana y a las 9:30 p.m.) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

Aucas vs. Nacional: posibles alineaciones

Aucas: Federico Lanzillota; Juan González, Carlos Cuero, Carlos Rolón, Franklin Carabalí; Luis Cano, Mario Sanabria, Angelo Mina, Sergio Quintero; Jeisson Medina, Jean Carlos Blanco.

Nacional: Antony Silva; Claudio Núñez, Sergio Ojeda, Brian Blasi, Eduardo Duarte; Gustavo caballero, Jordán Santacruz, Edgardo Orzusa, Orlando Gaona; Nazareno Bazán, Ignacio Bailone.