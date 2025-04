¡Sigue aquí la transmisión! Por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2025, conformando el Grupo F, Bahía vs. Atlético Nacional chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV en el Estadio Arena Fonta Nova, este martes 24 de abril. El duelo se ha programado para las 7:00 de la noche (hora local) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, DirecTV, DSports (DGO), Pluto TV y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:00 de la noche. El cuadro brasileño no logra recomponerse en el Brasileirao, a pesar de haber conseguido una victoria en la última jornada del torneo local frente al Ceará, se mantiene en la mitad de la tabla fuera de puestos de clasificación internacional. Por su parte, la realidad de Atlético Nacional es mucho más alentadora pues se ubica en la segunda posición de la Categoría Primera A. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

Atlético Nacional cayó 3-0 frente al Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores. (Video: ESPN)