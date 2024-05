Barcelona SC vs Cobresal EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 29 de mayo del 2024, por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024 en partido que se llevará a cabo en el Monumental Isidro Romero Carbo de la localidad de Guayaquil (Ecuador). El partido está programado para las 7:30 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido para América Latina, a través de las señales de ESPN 7 y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

Barcelona SC vs Cobresal: alineaciones confirmadas

Barcelona SC: Burrai; Rangel, Ramírez, Sosa, Chalá; Trindade, Leonai; Corozo, Díaz, Preciado; Fydriszewski.

Cobresal: Santander, Filla, Bechtholdt, Alarcón, Jorquera; Céspedes, Valencia, Mesías; García, Munder, Coelho.