Barcelona SC vs. Sao Paulo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 25 de abril, por la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2024, que se realizará en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El partido está programado desde las 7:00 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Así entrena Barcelona SC para afrontar la Copa Libertadores. (Video: Barcelona SC)





Barcelona SC vs. Sao Paulo: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; William Vargas, Nicolás Ramírez, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Leonai Souza, Jesús Trindade, Braian Oyola, Joao Rojas; Damián Díaz y Allen Obando.

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Diego; Rafinha, Wellington, Allison, Pablo Maia, Igor Vinicio; James Rodríguez y Jonathan Calleri.