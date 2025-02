Blooming vs. El Nacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señal de ESPN, disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa de streaming a través de la plataforma de Disney Plus. Este duelo está pactado para el jueves 6 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia; y dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) y se disputará en el Estadio Ramon Tahuichi Aguilera (Santa Cruz, Bolivia). ¿No tienes dónde seguir este compromiso? No te preocupes, Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, alineaciones, estadísticas y todas las incidencias del partido entre bolivianos y ecuatorianos.

Blooming y El Nacional juegan por la Copa Libertadores. (Video: Blooming)