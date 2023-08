La Copa Libertadores 2023 está en un punto crucial. Ya ha avanzado a las etapas de semifinales, y se ha establecido un enfrentamiento cargado de historia, entre Boca vs. Palmeiras. Bajo la dirección de Jorge Almirón, los argentinos avanzaron a esta ronda dejando atrás a Racing. Ahora, se enfrentará a los brasileños, este miércoles 27 de septiembre, qué fiel a su trayectoria, vuelven a figurar en los momentos culminantes del certamen continental. Revisa todos los detalles del encuentro, en los siguientes párrafos.

Con miras a las ‘semis’, los ‘Xeneizes’ son conscientes de la importancia de destacar en el partido de ida en La Bombonera, dado que el choque de vuelta se llevará a cabo en el terreno del ‘Alviverde’. El paulista tiene la ventaja de concluir en casa debido a que finalizó como el mejor líder (15 puntos) al cierre de la fase de grupos. En esa línea, los de Buenos Aires se posicionaron en cuarto lugar, acumulando 13 unidades.

La previa del enfrentamiento épico entre estas dos escuadras ya se siente en el aire. Es necesario mencionar que ambos han alcanzado la cima del máximo torneo de clubes del continente. Mientras el conjunto de São Paulo ha obtenido el trofeo en tres ocasiones, los bonaerenses lo han hecho seis veces. Sin embargo, no solo sus logros añaden sabor a este duelo, sino también su histórica rivalidad.

Los protagonistas han tenido diez enfrentamientos en la Libertadores. Los datos señalan que el verdiblanco ha obtenido dos triunfos, igual número que el conjunto auriazul, con seis enfrentamientos terminando en igualdad. Es curioso destacar que, de esos empates, dos se decidieron desde el punto penal, los cuales culminaron con victorias para Boca Juniors.

De otro lado, esta serie destacada también porque Palmeiras intentará sorprender y acercarse al anhelado cuarto título. En el 2020 y 2021 obtuvieron sus últimas coronas. En contraste, los de Argentina buscan su séptimo laurel, tratando de rescatar el gran legado de sus conquistas, teniendo en cuenta que ganaron la Libertadores por última vez en 2007.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca vs. Palmeiras?

El primer enfrentamiento de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca será el 27 de septiembre en La Bombonera. El duelo de regreso está programado para el 4 de octubre en el Allianz Parque de Brasil. Aunque todavía no se ha confirmado la hora exacta de los encuentros, te mantendremos informado tan pronto como la Conmebol haga el anuncio.

Partido de ida: miércoles 27 de septiembre

miércoles 27 de septiembre Partido de vuelta: miércoles 4 de octubre

¿En qué canales ver Boca vs. Palmeiras?

El enfrentamiento entre Boca vs. Palmeiras, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, podrá verse en las plataformas de ESPN, STAR Plus y Futbol Libre TV. No olvides que en Depor te ofrecemos seguimiento en tiempo real y detalles relevantes del juego.

Historial de Boca vs. Palmeiras

1994 – Fase de grupos - Palmeiras 6-1 Boca Juniors.

1994 – Fase de grupos - Boca Juniors 2-1 Palmeiras.

2000 – Final partido de ida - Palmeiras 0-0 Boca Juniors.

2000 – Final partido de vuelta - Empate Boca Juniors 2-2 Palmeiras.

Definición en penales: Boca Juniors ganó 4-2.

2001 – Semifinal partido de ida - Palmeiras 2-2 Boca Juniors.

2001 – Semifinal partido de vuelta - Boca Juniors 2-2 Palmeiras.

Definición en penales: Boca Juniors ganó 3-2.

2018 – Fase de Grupos - Palmeiras 1-1 Boca Juniors.

2018 – Fase de Grupos - Boca Juniors 0-2 Palmeiras.

2018 – Semifinal partido de ida - Boca Juniors 2-0 Palmeiras.

2018 – Semifinal partido de vuelta - Palmeiras 2-2 Boca Juniors.



¿Dónde juegan el partido de ida Boca vs. Palmeiras?





