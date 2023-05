Bolívar vs. Barcelona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para este martes 23 de mayo desde las 7:00 p.m. en el horario de Perú y Ecuador (a las 8:00 p.m. en Bolivia). Asimismo, se disputará en el estadio Hernando Siles (Bolivia). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Bolívar llega a este partido después de haber perdido por 2-1 ante Independiente Petrolero, en el duelo válido por la décima tercera jornada de la Primera División de Bolivia. Con este resultado, los ‘celestes’ se mantienen en la quina posición con veinte puntos, los cuales fueron cosechados tras seis victorias, dos empates y cinco derrotas. Asimismo, cuentan con un saldo de veintisiete goles a favor y diecisiete en contra.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, Bolívar se ubica como líder del Grupo C con seis puntos, luego de haber sumando dos victorias. La primera de ellas se dio en su debut copero ante Palmeiras, donde sorprendieron a todos ganando por 3-1. Posteriormente cayeron por 2-1 ante Barcelona SC en Guayaquil, mientras que en su última presentación golearon por 0-4 a Cerro Porteño en condición de visitante.

Benat San José, director técnico de Bolívar, se ha mostrado optimista para poder sacar un buen resultado en este cuarto partido copero de la temporada 2023. Aunque Barcelona se llevó los tres puntos de la ida, espera que su planteamiento esta vez sí sea efectivo. Según lo que se pudo conocer de los últimos entrenamientos, el estratega española alineará una oncena muy ofensiva para aprovechar la altura de La Paz.

¿A qué hora se juega Bolívar vs. Barcelona?

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Barcelona SC, por su parte, llega a este partido luego de haber vencido por 2-0 al Orense, en el duelo correspondiente a la décima primera jornada de la LigaPro 2023. Con este resultado, el conjunto norteño se posicionó en la segunda casilla de la tabla general, acumulando veintitrés unidades tras siete victorias, dos empates y dos derrotas. Asimismo, cuenta con un saldo de veinticinco goles a favor y diez en contra.

En lo que respecta a su participación en la presente edición de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Fabián Bustos se ubica en la tercera posición del Grupo C, habiendo acumulado dos derrotas y una sola victoria: cayeron en su estreno ante Cerro Porteño (2-1), luego vencieron a Bolívar en casa (2-1) y posteriormente sucumbieron ante el poderío de Palmeiras (0-2). Veremos si logran reponerse robando puntos fuera de Ecuador.

¿En qué canales pasan Bolívar vs. Barcelona?

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN

¿Dónde se jugará Bolívar vs. Barcelona?





