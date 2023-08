Bolívar vs. Inter juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, Fútbol Libre y Pluto TV por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para el martes 29 de agosto desde las 5:00 p.m. en el horario de Perú (una hora más en Bolivia y dos horas más en Brasil) y se disputará en el estadio Beira-Río, ubicado en la ciudad de Porto Alegre. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todos los detalles en la web de Depor.

Bolívar llega a este partido después de perder por 0-1 en la idea, resultado que les obliga a salir con todo en Porto Alegre para buscar la igualdad. A pesar de contar con la altura de La Paz como principal aliado para sacar ventaja en este primer capítulo de la llave, los brasileños tuvieron un desempeño correcto y se llevaron un triunfo de oro de territorio boliviano.

El único tanto del encuentro lo marcó Enner Valencia, quizás el más habituado a jugar en ese tipo de condiciones por su nacionalidad ecuatoriana. El delantero norteño se sintió cómodo en el estadio Hernando Siles y fue un constante generador de peligro en el área de los ‘celestes’. Su gol llegó a los 16′, luego de aprovechar un gran pase de Alan Patrick.

Debido a su participación en la Copa Libertadores, Bolívar descansó este fin de semana en el campeonato boliviano y no disputó su encuentro ante el Club Vaca Díez, válido por la vigésima quinta jornada. Luego de cerrar su participación a nivel internacional, en donde definirá si pasa o no a las semifinales, los dirigidos por Benat San José recibirán a Always Ready el próximo domingo 17 de septiembre.

Bolívar vs. Inter: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Paraguay: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Inter, por su parte, llega a este partido luego de empatar sin goles en su visita a Flamengo por la fecha 21 del Brasileirao. Debido a que le dio prioridad al compromiso frente a Bolívar de este martes, Eduardo Coudet decidió utilizar algunos suplentes. Con este resultado, el ‘Colorado’ se ubica en la décima cuarta casilla de la tabla de posiciones con 25 puntos, fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

Tras la victoria en La Paz y la posibilidad de sellar su pase a semifinales en casa, ‘Chacho’ compareció con los medios de comunicación y felicitó a sus jugadores por el esfuerzo que realizaron. “Mérito de los jugadores porque hicimos una estrategia para intentar sufrir lo menos posible, sabiendo que íbamos a sufrir, pero también pudiendo jugar y construir en los momentos, en los que teníamos el balón. Los jugadores más ofensivos trabajaron, tendríamos que tener jugadores como Enner, Alan, Wanderson para salir”, sostuvo.

“Tenemos líderes importantes como Mercado, Alan, Enner, Charles y Renê. Sabíamos que teníamos que mantenernos alerta y cometer pocos errores. Cuando ellos tenían virtudes, nosotros también tuvimos suerte de que el balón se estrellara en el larguero. En el fútbol todo cuenta”, puntualizó hace unos días el entrenador argentino.

Bolívar vs. Inter: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN, Star Plus, FOX Sports y Pluto TV

Uruguay: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

Bolívar vs. Inter: ¿dónde se jugará el partido?

Bolívar vs. Internacional: posibles alineaciones

Bolívar: Lampe; Sagredo, Ferreyra, Bentaberry; Rodríguez, Justiniano, Villamil, Bejarano; Bruno Savio, Da Costa y Fernandez.

Lampe; Sagredo, Ferreyra, Bentaberry; Rodríguez, Justiniano, Villamil, Bejarano; Bruno Savio, Da Costa y Fernandez. Internacional: Rochet; Hernandez, Vitao, Mercado; Bustos, Wanderson, Johnny, Aránguiz, Rene; Alan Patrick y Valencia.





