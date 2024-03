¡Partidazo! Botafogo vs. Bragantino se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 6 de marzo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024, en un partido que se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El duelo está pactado para iniciar a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana, 9:30 p.m. en hora brasileña) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

En su último partido, Botafogo venció a Fluminense por el Campeonato Carioca. (Video: Botafogo)





Botafogo vs. Bragantino: posibles alineaciones

Botafogo: Fernández; Hugo, Barboza, Halter, Suárez; Carlos Eduardo, Barbosa, Tche Tche; Savarino, Junior Santos y Tiquinho.

Bragantino: Cleiton; Capixaba, Candido, Ortiz, Mendes; Ramíres, Silva, Lincoln; Helinho, Vitinho, Eduardo Sasha.

