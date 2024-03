Bragantino vs. Botafogo se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 13 de marzo por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en un partido que se realizará en el Estadio Nabi Abi Chedid. El compromiso está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana y 09:30 p.m. en hora brasileña) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus y Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. El duelo de ida terminó 2-1 a favor del ‘Fogao’.

Botafogo llega al duelo ante Bragantino tras ganar en el Campeonato Carioca. (Video: Botafogo)





Bragantino vs. Botafogo: posibles alineaciones

Bragantino: Cleiton; Nathan; Lucas Cunha, Luan Candido, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Jadsom Silva, Lincoln; T. Borbas, Eduardo Sasha y Helinho.

Botafogo: Fernández; D. Suárez, Lucas Halter, A. Barboza, Hugo; Carlos Eduardo, Tche Tche, Gregore, J. Savarino; Junior Santos y Tiquinho