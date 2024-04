¡No te lo pierdas! Cerro Porteño vs. Fluminense se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 25 de abril, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, que se realizará en el Estadio General Pablo Rojas. El partido está programado desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 6:00 p.m. en Paraguay y 7:00 p.m. en Argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Fluminense venció a Vasco el último fin de semana. (Video: Fluminense)





Cerro Porteño vs. Fluminense: posibles alineaciones

Cerro Porteño: Jean; Arzamendia, Eduardo Brock, Valdez, Cabañas; Carrizo, Morel, Piris, Iturbe; Fernando Fernández, Cecilio Domínguez.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo; André, Matheus Martnelli; Marquinhos, Renato Augusto, Jhon Arias; Germán Cano.