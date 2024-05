Cobresal vs Sao Paulo se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Zorros del Desierto, por fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que será importante para ambos, se encuentra programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora peruana, 8:30 p.m. en Chile y 9:30 p.m. en Brasil) y será transmitido en ESPN, Star Plus y FOX Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los chilenos están en el fondo de la tabla con 1 punto; mientras que los brasileños tienen seis unidades. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

Sao Paulo y su entrenamiento en Chile con miras al duelo ante Cobresal. (Video: Sao Paulo)





Cobresal vs Sao Paulo: posibles alineaciones

Cobresal: L. Requena; M. Jorquera Silva, F. Alarcon Cruz, C. Toro, G. Pacheco Tudela; C. Munder Rodriguez, F. García, L. Valencia Rossel; D. Cespedes Maturana, G. Lezcano y D. Coelho Diaz.

Sao Paulo: Rafael; D. Costa Barbosa, R. Arboleda, A. Franco, I. Vinicius; Alisson Euler de Freitas Castro, D. Bobadilla Benitez, Welington; L. Da Rocha, A. Silva y J. Calleri.