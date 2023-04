Colo Colo vs. Monagas se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El partido iniciará a las 8:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de Chilevisión, ESPN, Fox Sports, STAR Plus y Fútbol Libre. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El ‘Cacique’ tiene un encuentro en el que medirá sus opciones de avanzar en Copa Libertadores tras un inicio de campaña muy irregular en el campeonato nacional. Los de Gustavo Quinteros marchan sextos, con cuatro victorias, tres derrotas y tres empates, a siete puntos del líder Huachipato, y a cuatro del escolta, Universidad Católica.

El entrenador se queja de la falta de refuerzos, y de la salida intempestiva y a última hora de su estrella, el goleador argentino Martín Lucero, pero ya han pasado diez jornadas y estas excusas no justifican el juego aburrido y descosido de los albos. La efectividad en ataque es escasa -14 goles en 10 jornadas- y la fragilidad en defensa evidente -14 goles recibidos desde que arrancó la liga.

¿En qué horarios se jugará el Colo Colo vs. Monagas?

Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México: 7:00 p.m.

Monagas llega a Santiago con la misma irregularidad en liga y con el deseo de seguir puntuando tras arrancar un precioso punto a Boca Juniors en el partido inaugural del grupo F, en el que los argentinos se quedaron con nueve hombres sobre el campo.

Jhonny Ferreira apunta a introducir pocas variantes del once tipo con el que arrancó la fase de grupos, con el internacional panameño Abdiel Arroyo como principal estilete, impulsado por el volante paraguayo Quiñonez y el protegido con el experimentado Harold Cummings, un seguro en defensa. Cabe recordar que en el otro partido del grupo, Boca Juniors recibe a Deportivo Pereira.

¿En qué canales ver el Colo Colo vs. Monagas?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Colo Colo vs. Monagas a través de las señales de Chilevisión, ESPN, Fox Sports, STAR Plus y Fútbol Libre. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Colo Colo vs. Monagas: posibles alineaciones

Colo Colo: Cortes; Rojas, Gutierrez, Gonzalez, Falcon; Fuentes, Pavez, Bolados, Bouzat; Gil, Pizarro.

Cortes; Rojas, Gutierrez, Gonzalez, Falcon; Fuentes, Pavez, Bolados, Bouzat; Gil, Pizarro. Monagas: Mosquera; Anderson, Carrion, Basante, Cummings; Quiñonez, Rodríguez, Romero; Navas, Silva, Arroyo.

Colo Colo vs. Monagas: dónde se juega





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.