No cabe duda que Felipe Melo fue uno de los futbolistas más polémicos en el duelo entre River Plate vs. Fluminense, por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2023. Y es que el defensor brasileño tuvo una cuestionada actitud ante el ‘Millonario’, a tal punto de que la Policía de la Ciudad ejecutó un acta contra él por incitación a la violencia en el Estadio Más Monumental, de Núñez. Eso sí, este no sería el único problema para el futbolista del ‘Flu’, puesto que la Conmebol, organizador del certamen continental, también evalúa seriamente la opción de abrirle un expediente disciplinario.

A la espera de conocer el parte del árbitro y los veedores en el recinto argentino, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol estudia la situación, basándose en el Código Disciplinario y los reglamentos del torneo. Ojo, todo dependerá de lo que indique el informe de Wilmar Roldán y el delegado del cotejo, para actuar de oficio contra el central sudamericano.

Pese a que Felipe Melo remarcó en rueda de prensa que “es especial jugar contra Boca” y “contra River da igual”. Así, pues, desde la “gallinita” de Tevez que realizó en los trabajos precompetitivos ya era un anticipo de lo que se iba a vivir durante el cotejo, el cual disputó con mucha vehemencia y se reflejó con un grito desenfrenado en la cara de Nico de La Cruz tras ganar un lateral en salida.

Eso sí, los jugadores de River optaron por no entrar al roce y las discusiones, pero fue Miguel Borja quien perdió los papeles: festejó en la cara del brasileño el 2-0. Del mismo modo, Nacho Fernández señaló que algunos futbolistas del cuadro visitante “faltaron el respeto y no está bueno”.

¿Cuál podría ser la sanción de Felipe Melo?

En esta ocasión, la reprochable y cuestionada actitud de Felipe Melo se llevó a cabo en el campo de juego. Por este motivo, la Conmebol, con conocidos antecedentes de sanciones por casos de racismo y discriminación, analiza intervenir y emitir una sanción contra el brasileño.

Incluso, de avanzar con las investigaciones, tanto el jugador como el Fluminense serán informados, teniendo la posibilidad de presentar la defensa y luego la Unidad Disciplinaria determinará si se ejecutará una sanción o no, la cual podría ser desde una multa económica hasta la suspensión por varios partidos en el certamen continental.





