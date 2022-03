La fase de grupos de la Copa Libertadores se sorteará el 25 de marzo. Alianza Lima y Sporting Cristal son los equipos que representarán al Perú como campeón y subcampeón, respectivamente, en la competencia internacional y estarán atentos a conocer a sus rivales.

En ese sentido, el diario Olé se adelantó y armó cómo estarían conformados los bombos de los clubes, según el ranking de la Conmebol del 16 de diciembre de 2021. Como se sabe, hay 28 equipos confirmados y solo faltarían los ganadores de las llaves Fluminense vs. Olimpia, Estudiantes vs. Everton, The Strongest vs. Universidad Católica de Ecuador y Barcelona SC vs. América Mineiro.

En ese sentido, el mencionado medio argentino coloca a Palmeiras (va al Grupo A), River, Boca, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño en el bombo 1. En el segundo, se encuentran Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians y Colo Colo.

En el tercero, se ubicarían Sporting Cristal, Deportivo Cali, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Deportes Tolima, Colón y Caracas. Mientras que el bombo 4 estaría conformado por Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza y los ganadores de las llaves preliminares.

De acuerdo con diario argentino, así se conformarían los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Foto: Olé.

¿Cuándo fue la última vez que un equipo peruano pase de la fase de grupos?

Alianza Lima y Sporting Cristal deberán romper la mala racha que persigue al equipo peruano en Copa Libertadores y es la de pasar a octavos de final. El último club que lo logró fue Real Garcilaso (Cusco FC) en 2013 cuando se ubicó en la segunda posición del grupo 6 con 10 puntos.

Luego, en la siguiente fase, eliminó a Nacional de Uruguay. En Perú, el elenco dirigido por Fredy García venció por 1-0 y, en Montevideo, el ‘Decano’ ganó por igual marcador. Entonces, ambos equipos se fueron a penales y el elenco cusqueño. Después, en cuartos, Independiente Santa Fe acabó con sus aspiraciones en dicho campeonato.