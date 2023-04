Corinthians vs. Argentinos se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El partido iniciará a las 7:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de ESPN, Fox Sports, STAR Plus y Fútbol Libre. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El conjunto de Sao Paulo conseguir un buen resultado en el Neo Química Arena, sumar seis de seis y aislarse en la cima del grupo E, que completan el Independiente del Valle ecuatoriano y el Liverpool uruguayo, ambos con cero puntos. La Libertadores está siendo una válvula de escape para un Corinthians que ha arrancado la temporada con demasiados altibajos.

En la primera jornada del torneo internacional goleó 0-3 al Liverpool, pero días después se estrelló de forma sorprendente en la ida de la tercera fase de la Copa de Brasil ante el modesto Remo (2-0). En su estreno en la Liga brasileña el pasado domingo consiguió una victoria sin brillo por 2-1 ante el Cruzeiro.

¿En qué horarios se jugará el Corinthians vs. Argentinos?

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. México: 6:30 p.m.

Argentinos Juniors aterriza en Brasil después de empatar sin goles en casa de Huracán, en la duodécima jornada del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto dirigido por Gabriel Milito terminó caliente ese último compromiso con airadas protestas al trío arbitral, tras la expulsión de dos de sus jugadores.

Como el Corinthians, el ‘Bicho’ está siendo bastante irregular en el campeonato local con un discreto balance de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, muy lejos del líder River Plate (diez victorias y tan solo dos derrotas).

En la lista de convocados de Milito para el partido de este miércoles está Federico Redondo, hijo del excentrocampista argentino Fernando Redondo, ídolo del Real Madrid, y quien a sus 20 años ya está dejando detalles de gran calidad. Veremos cómo le va en un escenario complicado.

¿En qué canales ver el Corinthians vs. Argentinos?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Corinthians vs. Argentinos a través de las señales de ESPN, Fox Sports, STAR Plus y Fútbol Libre. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Corinthians vs. Argentinos: posibles alineaciones

Corinthians: Cássio; Fágner, Fabián Balbuena, Gil, Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano, Renato Augusto; Roger Guedes, Yuri Alberto.

Cássio; Fágner, Fabián Balbuena, Gil, Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano, Renato Augusto; Roger Guedes, Yuri Alberto. Argentinos: Lanzillota; MacAllister, Di Cesare, Villalba; Cabrera, Domínguez, Redondo, Montiel; González Metilli; Ávalos y Verón.

Corinthians vs. Argentinos: dónde se juega





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.