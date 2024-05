Corinthians vs. Argentinos Juniors se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV), este martes 14 de mayo, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana, que se lleva a cabo en el Neo Quimica Arena. La disputa está pactada para iniciar desde las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana, colombiana y peruana), 8:30 p.m. (hora chilena y paraguaya) y 9:30 p.m. (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Estadio histórico de Corinthians. (Video: Corinthians / X)

Corinthians vs. Argentinos Juniors: probables alineaciones

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Caca, Hugo Farías; Biro, Paulinho, Breno Bidon; Gustavo Mosquito, Ángel Romero, Wesley. Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Román Vega, Tobías Palacio, Francisco Álvarez, Thiago Santamaría; Leonardo Heredia, Emiliano Viveros, Ariel Gamarra, Alan Lescano; Luciano Gondou, Maximiliano Romero.