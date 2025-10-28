La Copa Libertadores se pone más interesante que nunca esta semana con un partidazo que promete un abanico de emociones. Palmeiras recibirá a LDU de Quito en el Allianz Parque, a las 7: 40 p. m. este jueves, con el objetivo de remontar el marcador de 3 a 0 en contra en la ida. En esta nota te contamos las estadísticas previo a este nuevo choque y los pronósticos de Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

Los números que dejó el primer duelo

Con tantos de Villamíl y Alzugaray, los Albos ganaron por goleada sobre el ‘Verdao’ el pasado jueves. Tiago Nunes, exentrenador de Sporting Cristal y actual DT de LDU, ha logrado consolidar un plantel con piezas muy experimentadas. Tras la victoria contundente, LDU se convirtió en el primer club de la historia de la Copa Libertadores en anotar tres goles en el primer tiempo con Palmeiras.

Asimismo, los ecuatorianos han alargado su invicto de local sobre conjuntos brasileños, ya que, anteriormente, se impusieron sobre combinados como Fluminense y Sao Paulo. Por el otro bando, los paulistas no habían perdido ningún cotejo en el presente torneo y, además, el último encuentro donde había caído por diferencia de tres tantos fue el 26 de junio de 2024, ante Fortaleza por la Seria A local.

Pese a este marcador, Abel Ferreira se mostró optimista en conferencia de prensa previo a este partido. “90 minutos es mucho tiempo, prepárense para una noche mágica. Somos el equipo de las remontadas y del amor. Tengo fe en que algo especial sucederá este jueves”, afirmó.

¿Cuáles son los pronósticos?

Los de Sao Paulo necesitan igualar el marcador a un 3 a 0 o, al menos, ganar por diferencia de tres goles para forzar la tanda de penales. Si Palmeiras gana exactamente 3 a 0, Inkabet da una cuota de 3.75, mientras que la victoria paga 1.19. También, la anotación de José ‘Flaco’ López, con 7 conquistas en el certamen, equivale a 2.15.

Por otra parte, LDU de Quito necesita una igualdad en el tablero o, en el mejor de los casos, repetir el triunfo. Si los ecuatorianos se imponen en el Allianz Parque, la cuota es de 13.00. Por otra parte, el empate vale 7.10, un resultado que sería, del mismo modo, elogiable e histórico por la clasificación del conjunto de Nunes a la final de la Copa Libertadores en Lima el próximo 29 de noviembre.