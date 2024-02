Defensor Sporting vs. Puerto Cabello se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 13 de febrero por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2024. El compromiso, que se jugará en el Estadio Luis Franzini (Montevideo), está programado para iniciar desde las 7:30 p.m. (hora en Perú, 8:30 p.m. en Venezuela y 9:30 p.m. en Uruguay) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus y Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que el duelo de ida terminó en un triunfo por 3-2 para el club venezolano. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Defensor Sporting se prepara para recibir a Puerto Cabello. (Video: Defensor Sporting)





Defensor Sporting vs. Puerto Cabello: alineaciones

Defensor Sporting: Dawson; G. De Los Santos, A. Barco, N. Rodríguez, J. Vlacaba; F. Elizari, J. Valiente, F. Bernal; J. Álvarez, O. Rivero y L. Agazzi

Puerto Cabello: C. Schiavone; K. Silva, C. Rivero, C. Moreno, F. Cobos; F. Bravo, Y. Congo; R, Celis, A. Romero, R. Rojas; Miku