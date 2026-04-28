Boca vs. Cruzeiro por Copa Libertadores (Foto: Getty Images)
Boca vs. Cruzeiro por Copa Libertadores (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 28 de abril: ESPN, Telefe, FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil).

Previa Boca vs. Cruzeiro (Video: Fanatiz)
Previa Boca vs. Cruzeiro (Video: Fanatiz)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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