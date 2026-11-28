¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO, por la final de la Copa Libertadores 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium o en el servicio de DIRECTV y DGO. Si estás en Argentina, Telefe y Mi Telefe también serán opciones para ti. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la CONMEBOL, este choque está pactado para este sábado 28 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Centenario.

Estudiantes vs. Palmeiras: previa del partido

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras por ESPN?

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se podrá ver EN VIVO por ESPN en los diferentes países de Sudamérica. Los aficionados podrán sintonizar la señal deportiva mediante los operadores de televisión por cable o satélite que incluyan este canal en sus paquetes de programación.

¿Cómo ver Estudiantes vs. Palmeiras por Disney Plus Premium?

Los hinchas que prefieran seguir la final por internet tendrán la alternativa de Disney Plus Premium. La plataforma cuenta con la programación deportiva de ESPN y permitirá acceder a la transmisión en directo desde celulares, computadoras, tablets y televisores inteligentes, siempre que se tenga una suscripción activa.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras en Perú?

En Perú, el encuentro entre Estudiantes y Palmeiras se transmitirá por ESPN y Disney Plus Premium. Los usuarios podrán contratar un servicio de televisión por suscripción que incluya ESPN o ingresar a Disney Plus Premium para seguir la definición de la Copa Libertadores mediante streaming.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir la final por ESPN y Disney Plus Premium. La señal deportiva estará disponible mediante las cableoperadoras que incluyan el canal en sus paquetes, mientras que la plataforma digital ofrecerá la posibilidad de ver el compromiso en vivo desde diferentes dispositivos.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras en Brasil?

En Brasil, la final de la Copa Libertadores tendrá una cobertura especial. Los aficionados podrán verla por TV Globo en señal abierta, ESPN en televisión por suscripción y ge tv a través de YouTube. También estarán disponibles las plataformas Disney Plus Premium y Paramount+ para seguir el encuentro.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras en Colombia y Ecuador?

En Colombia y Ecuador, la transmisión del compromiso estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. Los seguidores de ambos equipos podrán acceder a la señal deportiva mediante sus operadores de televisión o conectarse a la plataforma de streaming para disfrutar de la final.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras en Chile, Bolivia y Uruguay?

En Chile, Bolivia y Uruguay, los aficionados podrán seguir la definición continental mediante ESPN y Disney Plus Premium. La disponibilidad de la señal televisiva dependerá del operador contratado en cada territorio, mientras que la alternativa digital permitirá acceder al partido con una suscripción activa.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores?

El partido entre Estudiantes vs. Palmeiras se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 5:00 p.m. en Argentina, Brasil y Uruguay. Estos son los horarios correspondientes a otros países:

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Estudiantes vs. Palmeiras. (Video: Estudiantes de La Plata)