Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: canales de TV para ver ESPN (Disney Plus) y links
Desde el Estadio Monumental de Lima, Palmeiras vs Flamengo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la gran final de la Copa Libertados 2025. ¿A qué hora comenzará este encuentro? Según la programación CONMEBOL, el partido está pactado para las 4:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del sábado 29 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y Movistar Plus para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.
Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 | Video: Flamengo TV