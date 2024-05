River Plate y Libertad se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 14 de mayo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para jugarse desde las 7:30 de la noche (hora peruana, 9:30 p.m. en Argentina) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Telefe y Pluto TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. El ‘Millonario’ es líder con diez puntos; mientras que los paraguayos están en la tercera posición con cuatro unidades. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

La hinchada de River está ilusionada con la Copa Libertadores. (Video: River)





River vs Libertad: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja

Libertad: Rodrigo Morinigo; Iván Piris, Diego Viera, Luis Cardozo, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Bautista Merlini; Iván Franco, Óscar Cardozo y Gustavo Aguilar.