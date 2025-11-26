La CONMEBOL Libertadores trae su Fan Zone a Lima – Perú: una experiencia que reúne historia, juego y pasión en la previa de la Gran Final de la Gloria Eterna entre Palmeiras y Flamengo.
Los fanáticos podrán disfrutar del Trophy Stand para tomarse la foto soñada junto al mítico trofeo. La experiencia está diseñada para toda la familia: espacios exclusivos para niños, un mini estadio con desafíos y juegos, y un food park con opciones gastronómicas para todos los gustos futboleros.
El Fan Zone se encuentra ubicado en Convexia Expo Center y recibirá a los hinchas del 26 al 28 de noviembre desde las 16:00h hasta las 22:00h. El ingreso es gratuito y solo se requiere una inscripción próximamente disponible a través de https://www.joinnus.com
La meta del Fan Zone Lima 2025 es llegar a los 45 mil asistentes. De esta forma se convertiría en el Fan Zone más visitado en la historia del torneo. En la final de Lima 2019, el Fan Zone recibió 21 mil visitantes.Para más información, visita las redes sociales oficiales: @libertadores y @libertadoresbr