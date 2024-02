El Nacional vs. Trinidense cara a cara EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 29 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en un partido que se jugará Estadio Rodrigo Paz Delgado. El compromiso está pactado desde las 5:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Venezuela y 7:00 p.m. en Uruguay) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. El duelo de ida en suelo paraguayo terminó 1-1, por lo que buscan resolver la llave. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Sportivo Trinidense Vs. El Nacional - Partido de ida. (Video: CONMEBOL)

El Nacional vs. Sportivo Trinidense: probables alineaciones

El Nacional: Chalá; Peralta, Cabezas, Tana, Gómez; Palacios, Olmedo, Del Castillo, Chere; Torres, Balda.

Sportivo Trinidense: Samudio; Mendoza, Vera, Flores, De la Cruz; Riveros, Roman, Salcedo, Delvalle; Giménez, Romero.