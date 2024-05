Cerro Porteño y Colo Colo por la fecha 6 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. El partido, que se llevará a cabo en el Estadio General Pablo Rojas, promete ser un enfrentamiento crucial, ya que ambos equipos se encuentran igualados con 5 puntos. Una victoria les permitiría asegurar su pase a los dieciséis mejores equipos de este torneo. A continuación, puedes revisar la hora de este partido y los canales que transmitirán el encuentro, donde ambos equipos tienen como objetivo avanzar a la siguiente fase.

Dos equipos se enfrentan con la necesidad de conseguir una victoria. Cerro Porteño, conocido como el ‘Azulgrana’, es ligeramente favorito debido a su racha actual: acumula tres victorias seguidas y lidera el torneo paraguayo junto a Libertad. Por otro lado, Colo Colo, también conocido como el ‘Cacique’, ha tenido un desempeño similar en el torneo chileno y se encuentra entre los primeros lugares. Aunque ambos equipos tienen el mismo puntaje, Cerro Porteño tiene un gol más a su favor.

En su más reciente participación en este torneo, Cerro Porteño no logró superar a Fluminense en el Estadio Jornalista Mário Filho. A lo largo de esta fase de grupos, el equipo paraguayo registró resultados inconsistente: solo ganó un encuentro, empató dos y perdió uno. Durante estos encuentros, ‘El Ciclón de Barrio Obrero’ recibió un total de 4 goles en contra, mientras que anotó 3 goles a favor.

En su último partido en la Libertadores, Colo Colo se enfrentó a Alianza Lima en territorio peruano y el encuentro terminó en un empate 1-1. En general, en sus últimos encuentros, el equipo chileno tuvo resultados variados: ganó un partido, empató otro y perdió dos. En términos de goles, los ‘Albos’ logaron marcar un total de 3 tantos, mientras que recibieron 4 anotación en contra.

En cuanto al historial de enfrentamientos entre estos equipos, Cerro Porteño ganó en cuatro ocasiones, mientras que Colo Colo solo registra una victoria. La última vez que se enfrentaron fue el 3 de abril en la fase de grupos del torneo CONMEBOL, donde el ‘Eterno Campeón’ ganó 1-0 con un gol de Luca Cepeda en el minuto 94. Ahora, ambos equipos saldrán en busca de los tres puntos para asegurar su pase a los octavos de final.





¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Colo Colo?

Este miércoles 28 de mayo, Cerro Porteño y Colo Colo jugarán por la fecha 6 de la Copa Libertadores. Si buscas ver este choque pero no sabes el horario de inicio, a continuación te brindamos los horarios: en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m.; en Chile y Paraguay a las 8:30 p.m.; y en Argentina y Uruguay, este choque empezará a las 9:30 de la noche. ¡No te lo pierdas!





¿En qué canal ver Cerro Porteño vs Colo Colo?

Si buscas ver el encuentro entre Cerro Porteño y Colo Colo por la Copa Libertadores, a continuación te brindamos la guía de canales para que no te pierdas este partidazo: ESPN, STAR Plus y FOX Sports transmitirán en vivo y gratis el choque entre uruguayos y argentinos. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te brindaremos todas las incidencias de este emocionante duelo.





¿Dónde jugarán Cerro Porteño vs Colo Colo?

El partido entre Cerro Porteño y Colo Colo por la Copa Libertadores 2024 se jugará en el Estadio General Pablo Rojas, conocido popularmente como La Nueva Olla y actualmente denominado Estadio Ueno La Nueva Olla por razones de patrocinio. Es un recinto deportivo propiedad del Club Cerro Porteño, ubicado en el barrio Obrero de la ciudad de Asunción, Paraguay, con una capacidad para 45.000 espectadores.

Estadio General Pablo Rojas es un recinto deportivo propiedad del Club Cerro Porteño. (Foto: Internet).





VIDEO RECOMENDADO

La FIFA y la UEFA "han abusado de su posición de dominio" al oponerse a la Superliga, proyecto de competición semi-cerrada que estuvo a punto de hacer implosionar el fútbol europeo en 2021, según una decisión de la justicia española publicada el lunes. (Video: AFP)