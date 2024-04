Rosario Central y Peñarol se ven las caras por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina. Los dos conjuntos buscarán iniciar con el pie derecho el torneo continental y quedarse con los tres puntos en su debut. A continuación, conoce a qué hora iniciará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión del compromiso en suelo sudamericano.

El inicio de la Copa Libertadores no pudo llegar en un mejor momento para Peñarol. Los uruguayos viajan a Argentina con el rol de favoritos para sumar los primeros tres puntos del Grupo G. Están invictos en sus últimos cinco juegos. Consiguieron cuatro triunfos y un empate.

Mientras que Rosario Central, encadena dos derrotas de manera consecutiva por el torneo local. Apenas sumó una victoria en cinco partidos; registra en total tres derrotas, un empate y una victoria. Resultados poco esperanzadores para estrenarse en la Copa Libertadores. Tendrá que hacer un gran partido sacarle puntos a un Peñarol que viene afilado.

Recalcar que Rosario no se le da bien jugar en casa, es muy irregular. Consiguió una victoria, una derrota y un empate en sus últimos tres partidos en el Gigante de Arroyito. Por otro lado, Peñarol ganó sus dos últimos juegos en la carretera. Podría conseguir su tercera victoria al hilo de seguir en esta racha.

Los charrúas llegan en su mejor momento para asaltar la casa de los rosarinos. Por ende, es amplio favorito en el pronóstico Rosario Central vs Peñarol. Debe aprovechar el momento antes de enfrentar en la jornada 2 y 3, a Atlético Mineiro y Caracas FC respectivamente.

Hay un contrastes muy marcado para señalar en el pronóstico Rosario Central vs Peñarol. La capacidad goleadora de Peñarol y la cantidad de goles que encajó Rosario Central en sus últimos cinco juegos. Existe una brecha muy grande entre ambos equipos. Peñarol es fuerte en ambos costados de la cancha, mientras que Rosario sufre para producir goles y en para defender.

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Peñarol?

Rosario Central vs. Peñarol se jugará en el Gigante de Arroyito el jueves 4 de abril. El encuentro iniciará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Rosario Central vs. Peñarol?

Peñarol vs. Rosario Central estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

¿Dónde juegan Rosario Central vs. Peñarol?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024.