River Plate y Deportivo Táchira se miden este jueves 30 de mayo por la fecha final del Grupo H de la Copa Libertadores 2024 en el Estadio Monumental de Núñez. El equipo de Martin Demichelis, ya clasificado para octavos de final del certamen de Conmebol, encara este reto con la ilusión de quedar primero. Sin embargo, el panorama no pinta del todo bien. A la reciente eliminación en la Copa Argentina a manos de Temperley y la derrota en la Liga Profesional ante Argentinos Juniors, se suma ahora la baja de Leandro González Pirez, quien sufrió un desgarro del isquiotibial izquierdo diagnosticado este martes.

La lesión de González Pirez es un golpe significativo para el esquema defensivo de Martín Demichelis. El defensor, pieza clave en la zaga de River, no podrá estar presente en el crucial encuentro de este jueves ante Deportivo Táchira. “Es una baja sensible para nosotros. Leandro ha sido fundamental en nuestra línea defensiva y su ausencia se sentirá”, comentó Demichelis en una breve conferencia de prensa.

Como si los problemas defensivos no fueran suficientes, el centro del campo también presenta dificultades. Nacho Fernández sigue aquejado de un fuerte dolor en la espalda debido a un golpe sufrido la semana pasada durante el duelo de Copa Argentina. Aunque aún no se ha confirmado su ausencia para el partido contra Táchira, todo apunta a que el mediocampista no estará en condiciones de jugar.

A pesar de los reveses recientes, River Plate sigue con la mira puesta en asegurar la primera plaza del Grupo H de la Copa Libertadores. Con 13 puntos y sin derrotas hasta el momento, el ‘Millonario’ lidera el grupo, aunque siente el aliento del Nacional uruguayo, que le sigue a tres puntos de distancia. Un empate en Montevideo (2-2) dejó claro que los uruguayos no se lo pondrán fácil. Esta semana, Nacional se enfrenta a Libertad, en un duelo que también influirá en el destino del grupo.





La ilusión del Deportivo Táchira





En medio de la preparación para el próximo encuentro, Eduardo Saragó, técnico de Deportivo Táchira, se mostró optimista a pesar de las adversidades. “Sabemos que es una tarea difícil, pero venimos a Buenos Aires a jugar nuestro mejor fútbol. Cada partido es una oportunidad para demostrar nuestra valía”, afirmó Saragó.

Por otro lado, Andrés Ríos, delantero de Táchira y exjugador de River Plate, expresó su emoción por volver al Monumental. “Tengo grandes recuerdos de mi tiempo en River. Será especial jugar allí nuevamente, aunque esta vez como rival. Estamos aquí para luchar y daremos todo en el campo”, comentó Ríos, quien jugó en River en dos etapas (2006-2010 y 2011-2012).





¿A qué hora juegan River Plate vs. Táchira?





River Plate vs. Libertad se jugará en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires) el jueves 30 de mayo. El encuentro iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.





¿En qué canales TV ver River Plate vs. Táchira?





River Plate vs. Libertad estará disponible para ver en ESPN, FOX Sports, Pluto TV y STAR Plus y Telefé en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

River y Táchira se enfrentan por la Copa Libertadores 2024. (Foto: EFE)

