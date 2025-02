Con una sonrisa en el rostro, el equipo de Alianza Lima salió de Matute luego de escribir en su historia un triunfo importante a Boca Juniors por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo blanquiazul logró avanzar un primer paso en el camino por llegar hasta la fase de grupos, pero sabe que tendrá un reto de vida o muerte cuando vayan a la Bombonera. Si bien, se celebra en La Victoria el resultado favorable, la baja cuota de gol que tuvo es algo que dejó precupados incluso a los mismos jugadores.

Ese es el caso de Eryc Castillo, el hoy por hoy extremo por izquierda de Alianza Lima -aunque suele alternar por las bandas con Kevin Quevedo- que tuvo un altísimo rendimiento en el duelo ante los ‘Xeneizes’, repitiendo lo mostrado en partidos anteriores. Sin embargo, se le sigue exigiendo su comportamiento de cara a la portería.

Y es que hasta en dos ocasiones emprendió una larga carrera aprovechando su velocidad y el mal planteamiento defensivo de Boca, para adelantarse en el área rival y tener la oportunidad de ampliar la diferencia en el marcador. No obstante, mostró poca seguridad en dicho momento, pues no se atrevió a intentar rematar al arco.

Esto acarreó muchos comentarios, no tan duros por haber sido determinante durante en el partido, pero si dejando dudas sobre lo que puede hacer para marcar una diferencia con goles, que es algo que necesitará el equipo íntimo cuando vaya a Argentina. “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cosechando victorias. Aún faltan 90 minutos para seguir trabajando y ganar el partido”, declaró.

Eryc Castillo llegó para adueñarse de la banda izquierda. (Foto: Agencias)

Siendo cuestionado justamente por esa poca eficacia que mostró frente a los tres palos, se sintió un poco inconforme con lo que se le preguntó, expresando: “No creo que sea un error, siempre trabajo para esto. Entro en la cancha para no errar, si lo ven como un error bueno no sé cómo lo verán ustedes. Yo lo veo como trabajo, si se da bienvenido sea y si no se da seguir trabajando para mejorar en ello”.

A su vez aseguró que lo realmente importante es que el equipo haya podido vencer al cuadro de Fernando Gago, pese a que “tal vez pudo ser con un resultado más abultado, no se dio pero esto es fútbol”, añadió. Asegurando también que trabajarán durante la semana para corregir los errores defendiendo también lo que cada uno de sus compañeros hace al decir: “todos entramos para hacer las cosas bien”.

Finalmente, reveló las claves que necesita tomar en cuenta Alianza Lima para poder quedarse con la clasificación en La Bombonera. “Estamos con las mismas ganas, con la misma ilusión. Son 90 minutos, la llave está abierta, creo que hay que hacer las cosas igual o mejor de lo que hicimos y estamos trabajando para eso”, culminó.

Eryc Castillo tiene dos goles en la Liga 1 2025 con Alianza Lima. (Foto: Tabatha Belén)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?





Luego de este triunfo por 1-0 sobre Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Juan Pablo II College por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el viernes 21 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





