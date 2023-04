Cerro Porteño vs. Barcelona SC se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. El encuentro tendrá lugar en el Estadio General Pablo Rojas y arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN 2, Star Plus, Pluto TV y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor.

Barcelona SC se alista para el duelo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Video: Barcelona SC)

Cerro Porteño vs. Barcelona SC: probables alineaciones

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Leonardo Rivas; Federico Carrizo, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Viera, Claudio Aquino; Robert Morales, Diego Churín.

Barcelona SC: Javier Burrai; Mario Pineida, Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Segundo Portocarrero; Fernando Gaibor, Damián Díaz, Leonai Souza; Agustín Rodríguez, Jonathan Bauman, Janner Corozo.





