Boca Juniors vs. Corinthians se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores, este martes 5 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Fox Sports Argentina, Star+(Star Plus) y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el empate sin goles en el Neo Química Arena de Sao Paulo, Boca Juniors y Corinthians definirán en Argentina al clasificado a cuartos de final del torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

¿A qué hora se juega el Boca Juniors vs. Corinthians?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 6 de julio)

Boca Juniors vs. Corinthians: canales del partido y cómo ver por TV

El Boca Juniors vs. Corinthians será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en La Bombonera y será transmitido para Argentina, por Fox Sports Argentina y Star+(Star Plus). En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus); en España, vía DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Boca Juniors vs. Corinthians: así llegan los equipos

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la serie entre Deportes Tolima y Flamengo, que ganó por 1-0 el primer partido como visitante y buscará definir el boleto en el Maracaná el miércoles.

Con el objetivo de alzar la Libertadores después de 15 años, Boca parece haber encontrado una formación consistente en las últimas semanas, y se prevé que el entrenador Sebastián Battaglia dispondrá un equipo similar al del primer partido, con el ingreso del lateral colombiano Frank Fabra, quien ya cumplió una sanción, en lugar de Agustín Sández.

Concentrado en la Libertadores, Battaglia dispuso una formación con suplentes en el cotejo que Boca perdió 3-0 con Banfield el viernes pasado en la Bombonera por la sexta fecha de la Liga Profesional.

Corinthians y Boca ya se midieron el 17 de mayo en el Grupo E, con victoria brasileña por 2-0 en el primer partido y empate 1-1 en Buenos Aires, pero el azar del sorteo dispuso que volvieran a medirse en la primera de las llaves eliminatorias.

Del lado visitante, el entrenador Vítor Pereira parece tener más dudas que certezas en cuanto a la formación, más allá de que, al igual que Boca, no le fue bien con el equipo suplente del ‘Timao’, que fue goleado por 4-0 por Fluminense el sábado, en partido por la decimoquinta fecha del Brasileirao, en el que Corinthians pasó a ocupar el cuarto escalón de la tabla.

De acuerdo con el último parte médico, el equipo corinthiano tiene al menos diez bajas por lesión, y en este sentido el entrenador portugués se mostró preocupado y anticipó que “algunos van a ser probados hasta última hora para ver si pueden viajar o no” a Argentina.

Boca Juniors vs. Corinthians: historial de enfrentamientos

Corinthians 0-0 Boca Juniors | 2022 | Copa Libertadores

Boca Juniors 1-1 Corinthians | 2022 | Copa Libertadores

Corinthians 2-0 Boca Juniors | 2022 | Copa Libertadores

Corinthians 1-1 Boca Juniors | 2013 | Copa Libertadores

Boca Juniors 1-0 Corinthians | 2013 | Copa Libertadores

Corinthians 2-0 Boca Juniors | 2012 | Copa Libertadores

Boca Juniors 1-1 Corinthians | 2012 | Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Corinthians: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Alan Varela, Óscar Romero, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cassio, Fagner, Joao Victor, Raul Gustavo, Fabio Santos, Du Queiroz, Cantillo, Renato Augusto, Gustavo Mantuan, Willian y Roger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Con información de AFP.





