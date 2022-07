Neymar ha empezado a sonar fuera de los planes del Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada. Según medios franceses, los altos mandos del PSG ya no quieren contar con el delantero brasileño porque no entra en la nueva filosofía del club: disciplina absoluta. Precisamente, en medio de su presentación como nuevo entrenador del cuadro parisino, Christophe Galtier se ha referido a los rumores que colocan al astro sudamericano lejos del Parque de los Príncipes, lugar al que llegó en el verano europeo de 2017, desde el FC Barcelona, por 222 millones de euros.

Preguntado específicamente sobre el brasileño el técnico señaló que “es un jugador de clase mundial, uno de los mejores del mundo, pero hay que encontrar un equilibrio”. En todo caso, recalcó que “quiero que se quede”. Dijo que tiene “una idea muy clara” de lo que espera de Neymar, y que primero hablará con él para compartir expectativas.

Con un plantel a menudo criticado por el personalismo de algunas de su figuras, el nuevo técnico dejó claro que tiene “el apoyo de la dirección para tomar decisiones sobre cualquier jugador, no importa cuál, que no se sienta identificado con el proyecto”. Insistió en que está “decidido” a que el equipo “esté bien soldado”, y lanzó otra advertencia a los jugadores que no se impliquen en el proyecto: “serán descartados”.

Galtier destacó la importancia que ha supuesto para su llegada la reciente contratación del portugués Luis Campos como asesor deportivo del club. “La presencia del Luis Campos en el PSG ha sido determinante”, dijo, antes de resaltar que con el portugués “no hay compromisos”.

El presidente del PSG, Nasser al Khelaïfi, acompañó al técnico en la conferencia de prensa, en la que se le preguntó por si había intentado contratar a Zinédine Zidane para el puesto. “Adoro al jugador y al entrenador, pero nunca he hablado con él. Christophe Galtier fue mi primera opción”, aseguró.

A nivel de juego, el técnico indicó que el PSG buscará la posición del balón y “atacar bien, pero presionando bien al oponente”. El objetivo es “ganar”, pero con el plantel a su disposición también será “jugar bien”. Sin embargo, no avanzó si jugará con un esquema con tres defensas, como ha hecho a menudo en sus anteriores equipos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR