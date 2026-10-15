transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este jueves 15 de octubre en el Estadio Jorge Luis Hirschi, a partir de las 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; una hora menos en México; una hora más en Chile; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación mediante la plataforma digital Disney Plus. No recomendamos Pelota Libre TV.

Estudiantes vs. Flamengo: en qué canales ver y a qué hora juegan por ESPN y Disney Plus. (Video: @edelpoficial)
Estudiantes vs. Flamengo: en qué canales ver y a qué hora juegan por ESPN y Disney Plus. (Video: @edelpoficial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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