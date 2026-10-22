transmitió el choque entre vs. tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento estuvo programado para este jueves 22 de octubre en el Estadio Maracaná, de Rio de Janeiro, a partir de las 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; una hora menos en México; una hora más en Chile; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, pudiste seguir la televisación mediante la plataforma digital Disney Plus. No recomendamos Pelota Libre TV.

Con señal de ESPN, Flamengo vs. Estudiantes por las semifinales (vuelta) de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes LP)
Con señal de ESPN, Flamengo vs. Estudiantes por las semifinales (vuelta) de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes LP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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