ESPN EN VIVO transmitió el partido entre Independiente del Valle vs. Tolima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales viste la transmisión de este partido? El duelo estuvo disponible en la parrilla de señales como Movistar TV, DIRECTV o Claro TV. Además de su plataforma de streaming Disney Plus Premium. El encuentro se disputó este martes 25 de agosto en el Estadio Ciudad Deportiva de Quito. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana, al igual que en Ecuador y Colombia, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos.

Previa del partido: IDV vs. Tolima

¿Cómo ver ESPN para seguir IDV vs. Tolima?

La manera más directa de seguir el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle (IDV) y Deportes Tolima es mediante una suscripción de televisión de paga que incluya ESPN. Los usuarios podrán disfrutar de la transmisión en vivo desde el televisor a través de los operadores habilitados.

¿Cómo ver ESPN por Disney+ para seguir IDV vs. Tolima?

Quienes prefieran el streaming podrán acceder al encuentro mediante Disney+, siempre que el servicio premium incluya la transmisión de ESPN o las señales habilitadas para este compromiso internacional. Solo deberán iniciar sesión con una cuenta activa y seleccionar el evento en vivo.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir IDV vs. Tolima?

La señal de ESPN también podrá seguirse por internet mediante las plataformas autorizadas de los operadores de TV o vía Disney+. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir IDV vs. Tolima?

Los aficionados podrán descargar la aplicación correspondiente (Disney+ o la app de su operador) en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir IDV vs. Tolima?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del encuentro copero. Solo será necesario ingresar a la aplicación o plataforma habilitada, iniciar sesión y seleccionar la transmisión en vivo.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir IDV vs. Tolima?

Los usuarios de Smart TV compatibles podrán instalar la aplicación correspondiente, iniciar sesión y acceder a la transmisión del partido en una pantalla más grande para vivir los octavos de final.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir IDV vs. Tolima?

Otra opción consiste en ingresar al sitio web oficial de Disney+ o a la plataforma autorizada de su cableoperador desde una computadora. Luego de iniciar sesión, se podrá acceder a la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir IDV vs. Tolima?

Muchos proveedores de televisión ofrecen acceso a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online, utilizando las credenciales del servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir IDV vs. Tolima?

Dependiendo del plan contratado, las plataformas que ofrecen ESPN (como Disney+) permiten acceder desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el encuentro de Copa Libertadores desde cualquier lugar.

IDV vs. Tolima se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores con transmisión de ESPN y Disney Plus Premium. (Video: @independientedelvalle)