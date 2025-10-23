Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO, LDU de Quito vs. Palmeiras vía Disney Plus y Fútbol Libre TV online
Vía ESPN, LDU de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertados. Duelo que se vivirá por las señales de Disney Plus, Fox Sports y Movistar Plus. No te pierdas todos los detalles y resultado de este partido en Depor.
En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, LDU de Quito vs. Palmeiras EN VIVO | EN DIRECTO, ONLINE por la Copa Libertados 2025, en el compromiso correspondiente a la semifinal ida. ¿Cuáles son los horarios? Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del jueves 23 de octubre. ¿Dónde se podrá ver el partido? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney para Latinoamérica, desde México se podrá ver por ESPN y Disney Plus y en España a través de Movistar Plus. No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.
LDU de Quito vs Palmeiras por la Copa Libertadores | VIDEO: Fanatiz