En el Allianz Parque de São Paulo, vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | STREAMING) por la , en el compromiso correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. ¿Cuáles son los horarios? Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 29 de octubre. ¿Dónde se podrá ver el partido? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney para Latinoamérica, desde México se podrá ver por ESPN y Disney Plus y en España a través de Movistar Plus. No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Liga de Quito vs Palmeiras por la Copa Libertadores | VIDEO: LDU
