Medellín vs. Internacional chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Atanasio Girardot por la Copa Libertadores 2023. El compromiso está programado para el martes 4 de abril desde las 7:00 de la noche (hora colombiana y peruana) y será transmitido por la señal de ESPN, ESPN 2 y Star Plus para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

¿A qué hora juegan Medellín vs. Internacional?

El partido Medellín e Internacional está programado para empezar a partir de las 7:00 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 9:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 7:30.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Medellín vs. Internacional?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Deportivo Cali vs. América de Cali desde Colombia a través de la señal de ESPN, ESPN2. Si estás en Estados Unidos, en cambio, te recomendamos sintonizar Star Plus.

Medellín vs. Internacional: posibles alineaciones

Medellín: A. Mosquera; J. Monroy, V. Moreno, A. Cadavid, D. Londoño; D. Torres, J. Alvarado; E. Batalla, F. Pardo, E. Cetré; L. Pons.

A. Mosquera; J. Monroy, V. Moreno, A. Cadavid, D. Londoño; D. Torres, J. Alvarado; E. Batalla, F. Pardo, E. Cetré; L. Pons. Internacional: Keiller; F. Bustos, G. Mercado, Vitao, T. Lara; Baralhas, A. Patrick, C. De Pena; Mauricio, Wanderson, L. Adriano.

Pronóstico del Medellín vs. Internacional

En esta oportunidad todo apunta que el equipo Medellín son favoritos a quedarse con la victoria este domingo cuando se encuentren con Internacional. ‘El DIM’ tiene grandes probabilidades de llevarse el encuentro, mientras que el equipo de Mano Menezes parecería estar lejos de significar un peligro para sus rivales de cara esta ronda por la Copa Libertadores 2023.

Partido Medellín Empate Internacional Medellín vs. Internacional 2.95 3.15 2.38

